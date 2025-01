Su Steam è iniziato il festival degli strategici in tempo reale, con sconti e offerte

Se siete appassionati di strategici in tempo reale , sarete felici di scoprire che su Steam è iniziato un evento dedicato, il Real-Time Strategy Fest , che terminerà il 27 gennaio. Si tratta di "Una celebrazione dei giochi che mettono alla prova le tue abilità di micro e macro strategia, con sconti, demo e molto altro", come recita la descrizione ufficiale.

Sconti e offerte per tutti

Come avrete capito, si tratta di un'ottima occasione per spendere un po' di soldi e portarsi a casa qualche capolavoro della strategia, oppure scoprire qualche titolo che magari si era sorvolato in passo. L'importante è alimentare il backlog.

Manor Lords è tra i giochi in offerta

Ad esempio tra le offerte troviamo Manor Lords a 27,99 euro invece di 29,99 euro (-30%), Age of Empires IV Anniversary Edition a 19,99 euro invece di 39,99 euro (-50%), Age of Darkness a 9,44 euro invece di 26,99 euro (-65%), Total War: Rome II a 14,99 euro invece di 59,99 euro (-75%), Company of Heroes 3 a 27,49 euro invece di 54,99 euro (-50%) e tanti altri ancora.

Volendo ci sono anche delle offerte stracciate per giochi di grande livello, come Frostpunk venduto a 2,99 euro invece di 29,99 euro (-90%) o Europa Universalis IV venduto a 4,99 euro invece di 49,99 euro (-90%). Parliamo di decine di ore di gameplay di altissima qualità che vengono via al prezzo di una colazione.

Se vi interessa, ci sono anche degli oggetti gratuiti da riscattare per il negozio, realizzati per l'occasione.

Si siete interessati, il punto di partenza è la pagina del festival degli strategici in tempo reale su Steam.