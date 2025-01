Ricavi in calo per Nacon nel terzo trimestre, a causa delle minori vendite di videogiochi

L'editore Nacon ha pubblicato il suo rapporto finanziario relativo al terzo trimestre dell'anno fiscale 2024 / 2025 , conclusosi il 31 dicembre 2024, in cui parla di ricavi in calo a causa delle minori vendite di giochi. Per la precisione, nel periodo dato, la compagnia ha prodotto ricavi per 52,9 milioni di euro, un dato inferiore del 10% rispetto a quello dello stesso periodo dell'anno scorso.

Altri dati

In particolare, c'è stata calma piatta sul fronte dei nuovi lanci, che hanno prodotto 9,8 milioni di euro di fatturato, per un calo del 52,9% su base annua. Inoltre, la compagnia sottolinea come nel periodo dato non abbia lanciato grosse novità, lì dove l'anno precedente erano stati lanciati diversi successi, in particolare Robocop: Rogue City.

I risultati finanziari di Nacon

I titoli di catalogo, ossia quelli lanciati negli anni precedenti, sono andati infatti molto meglio, facendo registrare una crescita complessiva del 24,5% su base annua, per 15,6 milioni di euro di fatturato.

Nel trimeste corrente, che chiuderà l'anno ficale il 31 marzo 2025, Nacon prevede di lanciare tre giochi: Rugby 25, Dragonkin (in accesso anticipato) e Ambulance Life. Inoltre prevede di lanciare nuovi contenuti per Test Drive Unlimited: Solar Crown, che attualmente ha raggiunto più di 500.000 giocatori.

Nella prima metà del prossimo anno fiscale, il periodo compreso tra il 1° aprile e il 30 settembre 2025, Nacon lancerà degli accessori per Nintendo Switch 2 e la bellezza di 10 giochi, alcuni dei quali saranno annunciati durante il Nacon Connect del 6 marzo 2025. Per questo motivo la compagnia si aspetta una grossa crescita in termini di vendite.