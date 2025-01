I MacBook Air con schermo OLED potrebbero essere rimandati al 2029, secondo un nuovo rumor

A livello di tutto l'ecosistema Apple, gli ultimi dispositivi a beneficiare della transizione ai display OLED sono stati rispettivamente iPad Pro con chip proprietario M4 nei tagli da 11 e 13 pollici. Le vendite dei modelli sopracitati non si sono rivelate di certo prolifiche, mettendo in luce uno scarso successo commerciale a livello dei mercati di tutto il mondo, che potrebbe portare a delle conseguenze nelle scelte della compagnia di Cupertino sul lungo periodo. Nello specifico, e contrariamente ai rumor degli ultimi mesi, i primi modelli di MacBook Air con schermo OLED potrebbero vedere la luce tra un bel po' di anni : scopriamo queste nuove indiscrezioni nel dettaglio.

MacBook Air con schermo OLED: le motivazioni del ritardo

Secondo quanto indicato da un recente report, i primi modelli di MacBook Air con schermo OLED potrebbero uscire non prima del 2029. Ricordiamo che, almeno in un primo momento, il loro arrivo era previsto per il 2027. Come anticipato, tale scelta potrebbe essere riconducibile alle vendite piuttosto deludenti di iPad Pro con chip proprietario M4, che hanno a malapena raggiunto solo 6 milioni di unità spedite in tutto il mondo, con una stima iniziale pari a 10 milioni.

MacBook Air

Per i prossimi anni, dunque, i nuovi modelli di MacBook Air continueranno ad usare la stessa tecnologia IPS implementata fino ad oggi, al contrario dei MacBook Pro con tecnologia Mini-LED, la cui transizione a schermi OLED è verosimilmente prevista tra il 2025 e il 2026.