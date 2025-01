Sviluppatore di Baldur's Gate 3 dice che non bisognerebbe parlare di prezzo dei giochi tripla A a 100 dollari

Continua a far discutere il rapporto "The State of Video Gaming in 2025" dell'analista Michael Ball, in particolare l'affermazione secondo cui GTA 6 farà bene al settore permettendo agli editori di portare il prezzo dei giochi tripla A a 100 dollari, così da ridurre il numero di copie da vendere per raggiungere il punto di pareggio.

In molti hanno discusso questa affermazione, compreso l'analista Mat Piscatella di Circana, che non concorda con Ball. Anche Michael Douse, l'head of publishing di Larian Studios, lo sviluppatore di Baldur's Gate 3, ha voluto dire la sua, avvertendo che si sta parlando ad alta voce di qualcosa che solitamente non viene discusso in pubblico.