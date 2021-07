Offerte Amazon: sconti e cashback per i televisori 4K LG OLED C1, disponibili a partire da 1099 euro

Tra le offerte Amazon tornano alcuni televisori LG OLED 4K della serie C1 che sono dotati di refresh da 120 Hz e di tecnologie da gaming come NVIDIA G-Sync, compatibilità AMD FreeSync, ALLM e VRR. Sono quindi adatti al gaming su PC e console di ultima generazione e sono particolarmente appetibili in questo momento grazie a nuovi ribassi, nello specifico per i modelli da 48 e 77 pollici, e grazie un'offerta cashback, facilmente ottenibile attraverso LG.

Il più conveniente è il televisore LG OLED48C14LB che arriva al prezzo più basso grazie a uno sconto di 50 euro ed è ancora più interessante grazie all'offerta cashback che porta il prezzo a 1099 euro. Risulta invece ben più costoso, ma anche molto più grande, il televisore LG OLED77C14LB che al cashback somma uno sconto da 43 euro. Nessuna variazione, e quindi solo cashback, per il modello da 55 pollici LG OLED55C14LB e per il modello da 65 pollici LG OLED65C14LB.

Scheda tecnica LG OLED C1:

Display: OLED da 48/55/65/77 pollici con risoluzione 3840 x 2160

OLED da 48/55/65/77 pollici con risoluzione 3840 x 2160 Frequenza di aggiornamento: fino a 120 Hz

fino a 120 Hz Color bit / numero di colori: 10 bit, 1.07 miliardi di colori

10 bit, 1.07 miliardi di colori Tecnologie gaming: G-Sync, FreeSync, ALLM, VRR, Instant Game Response

G-Sync, FreeSync, ALLM, VRR, Instant Game Response HDR: HDR10 Pro, HLG

HDR10 Pro, HLG Illuminazione: OLED

OLED Contrasto: OLED

OLED Connettività: 4x HDMI 2.1, 3x USB 2.0, 1x Ethernet, Wi-Fi

4x HDMI 2.1, 3x USB 2.0, 1x Ethernet, Wi-Fi Supporto VESA: sì, 300 x 200 millimetri

