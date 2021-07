Masters of the Universe: Revelation, la recensione

C'è stato un momento, a cavallo tra gli anni '80 e i '90, in cui non ci si poteva girare da qualche parte senza vedere i Masters of the Universe. He-Man, i suoi alleati e i suoi nemici troneggiavano su cartelle, zaini e diari nelle cartolerie e nei centri commerciali. Li trovavate in edicola, negli album di figurine e negli albi a fumetti. Sulle patatine, sui gelati, e ovviamente in TV e nei negozi di giocattoli.

Erano anni forse più innocenti, in cui i bambini alle elementari non immaginavano neppure cosa fosse uno smartphone e durante la ricreazione si giocava con quelle che oggi definiremmo action figure, ma che all'epoca chiamavamo semplicemente pupazzi. Poco importava che il cartone animato targato Filmation fosse un minestrone di idee messe insieme alla bene e meglio, con tanto di ramanzina che sfondava la quarta parete a fine episodio: un'immensa marchetta per vendere i giocattoli Mattel che negli anni sono diventati iconici.

In seguito, qualcuno ha tentato di rinnovare il brand senza troppa convinzione. Hanno tentato nel 2002 con un reboot a cartoni animati, ci hanno provato in DC Comics con una discreta miniserie che cercava di mettere un po' di ordine nella confusa mitologia che giocattoli e fumetti avevano appena abbozzato tempo addietro, e poi è arrivato Kevin Smith.

Il controverso regista, noto per film cult come Clerks o Dogma, ma anche per schifezze inenarrabili come Yoga Hosers, è quello che potremmo considerare un nerd di prima categoria con una conoscenza enciclopedica di fumetti, cinema e cultura pop. Così, quando si è scoperto che stava lavorando per riportare He-Man su Netflix insieme agli sceneggiatori Marc Bernardin e Tim Sheridan, molti hanno pensato che fosse l'uomo giusto per questa impresa.

E in questa recensione di Masters of the Universe: Revelation possiamo confermarvi che Smith si è davvero superato.