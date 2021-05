Castlevania Stagione 4, la recensione

Analisi della trama

Diciamo che spiegare in poche righe la trama di questa quarta stagione di Castlevania non è un'impresa facile, specie se si vogliono evitare anticipazioni, ma ci proveremo lo stesso, partendo dal presupposto che abbiate visto la stagione precedente: questa nuova annata, infatti, prosegue - e chiude - tutte le storyline rimaste in sospeso. La stagione comincia seguendo le disavventure di Trevor Belmont e Sypha Belnades, che a questo punto si fatica a chiamare protagonisti: sebbene lo siano stati, e siano indiscutibilmente i "buoni" della storia, è chiaro che Ellis abbia detto tutto quello che c'era da dire su di loro e sulla loro relazione, e così li manda in giro da un posto all'altro ad aiutare gli abitanti, facendoli partecipare alle scene d'azione migliori mentre aspetta di schierarli nel gran finale. La stessa sorte, in un certo senso, tocca ad Alucard, che torna ad avere un ruolo rilevante solo nella seconda metà della stagione: lo avevamo lasciato a impalare i traditori davanti all'ex castello di Dracula, e lo ritroviamo a fare i conti con quella parte umana e compassionevole che non riesce proprio a rinnegare.

Castlevania 4: Trevor Belmont e Sypha in una scena.

In effetti, Castlevania 4 ruota tutto intorno al tema dell'identità. Siamo condannati a seguire un certo cammino dalla nostra natura, oppure abbiamo la possibilità di cambiare sorte? Su questo si interrogano direttamente o indirettamente i personaggi che abbiamo conosciuto meglio nella stagione precedente e sui quali si concentra la prima metà dei nuovi episodi. Ellis affronta la questione coi suoi soliti, lunghi dialoghi, caratterizzando minuziosamente ogni personaggio, chiarendo i suoi obiettivi e le sue motivazioni in modo impeccabile. La narrativa, inizialmente, assume i contorni di una specie di Il Trono di Spade in versione animata, contrapponendo giochi di potere, fazioni e introspezioni psicologiche, specie per quanto riguarda le quattro vampire della Styria e in special modo Carmilla, sempre più ossessionata dal potere. Dall'altra parte abbiamo Isaac, che marcia sulla regione coi suoi mostri ma comincia a mettere in dubbio il suo destino di conquistatore, e nel mezzo c'è Hector, che aspetta il momento di riscattarsi. Su tutti loro aleggia l'ombra di Dracula, ma è più un filo conduttore, un lontano ricordo che lega i loro destini nel presente.

Castlevania 4: Carmilla in una scena.

Abbiamo infine Saint Germain: lo avevamo lasciato nel Corridoio Infinito e lo ritroviamo profondamente cambiato. Uno dei primissimi episodi della stagione ci rivela tutto quello che ci serve di sapere sul personaggio, forse in un modo un po' troppo didascalico: Ellis rinuncia ai colpi di scena e ai misteri per preparare la scacchiera nel modo più ordinato possibile. È una soluzione intelligente che gli permette di introdurre nella storia qualche personaggio inedito col tempo sufficiente a tratteggiarlo in modo adeguato, salvo poi chiudere alcune sottotrame e allacciare tutte quelle restanti negli ultimi episodi, che riuniscono gran parte del cast per l'inevitabile scontro finale. La conclusione, in questo senso, ci ha particolarmente sorpreso: è un epilogo estremamente coraggioso. Considerando i toni e l'atmosfera della serie, sarebbe stato molto più facile orientare la narrativa verso una chiusura cupa e drammatica, e invece Ellis è riuscito a rovesciare le nostre aspettative con un colpo da maestro che probabilmente apparirà divisivo, ma che noi, inguaribili romantici, abbiamo molto apprezzato.