Assembla che ti Passa #298

Assembla che ti Passa è una rubrica settimanale che raccoglie le principali novità legate all'hardware da gioco PC e propone tre configurazioni, divise per fasce di prezzo, pensate per chi desidera assemblare o aggiornare la propria macchina. Come al solito i suggerimenti sono graditi e le correzioni ben accette, a patto che i toni siano adeguati. Un ulteriore consiglio è quello di leggere i paragrafi che presentano le configurazioni prima di dare battaglia nei commenti. A diversi mesi di distanza dall'arrivo delle GPU di nuova generazione, assemblare una configurazione budget o di fascia media è ancora complicato. Sul versante NVIDIA la GeForce RTX 3060 ha un prezzo piuttosto alto, senza considerare i rincari dovuti alle scorte insufficienti e alle varie speculazione, mentre dalla parte di AMD l'opzione entry level è ancora la GeForce RTX 6700 XT. Ma il lancio delle GeForce RTX 3050 e 3050 Ti per i laptop, presumibilmente favoriti rispetto alle soluzioni desktop vista la domanda sempre più elevata di portatili da gioco, parrebbe anticipare l'arrivo di schede video finalmente più abbordabili, sempre al netto di rincari e problemi di reperibilità che paiono inevitabili, almeno per il momento. Inoltre un documento pubblicato sul sito dell'Eurasian Economic Commission potrebbe indicare un imminente arrivo delle Radeon RX 6600 e RX 6600 XT. Il documento è relativo alla registrazione da parte di ASRock, in data 11 maggio, di una serie di schede Radeon RX 6600 e RX 6600 XT, a quanto pare entrambe equipaggiate con 8 GB di memoria. E questo fattore potrebbe spiegare il ritardo rispetto alla prima comparsa ufficiale delle soluzioni di fascia media AMD. Qualche mese fa, infatti, sul sito dell'Eurasian Economic Commission era apparsa la registrazione di una RX 5600 XT da 12 GB che potrebbe essere stata rimpiazzata da un modello da 8 GB, forse per problemi di reperibilità di memoria o comunque per qualche motivo legato alla discrepanza tra componenti informatiche e domanda. Quale che sia il motivo, la registrazione di diversi modelli custom di entrambi i modelli, sembrerebbe scongiurare ulteriori cambiamenti e potrebbe quindi indicare l'imminente arrivo delle GPU, forse durante l'ormai imminente Computex 2021. A questo però crediamo poco. Anche quest'anno l'edizione taiwanese dello show più importante per il mondo della tecnologia sarà esclusivamente online, con tutti i limiti del caso. Ma le nuove schede AMD parrebbero essere comunque piuttosto vicine. Dopo essere comparse tra i modelli supportati da AIDA64 e GPU-Z, sono infatti tornate a far parlare di loro grazie a presunte specifiche riportate dalla voce autorevole di Chiphell. Le specifiche riportate dal portale arriverebbero legate daagli engineering sample della Radeon RX 6600 XT, che secondo le indiscrezioni sarebbe equipaggiata con un chip Navi 23 da 2048 Stream Processor, e della Radeon RX 6000, secondo quanto si legge equipaggiata con una versione castrata della GPU Navi 23 da, forse, 1792 Stream Processor. Viene inoltre ribadito il quantitativo di 8 GB di memoria GDDR5 su interfaccia a 128-bit. Ciononostante dovrebbero comunque garantire prestazioni ottime per il 1080p, considerando che rispetto alla RX 6700 XT si parla di un 20% di potenza in meno per la prima e di un 30% per la seconda. Il calo di ray accelerator potrebbe però creare qualche problema da questo punto di vista, benché molti si aspettino di vedere la FidelityFX Super Resolution, l'upscaling sostenuto dall'intelligenza artificiale in sviluppo presso AMD, arrivare proprio nelle prossime settimane. Il panorama, in sostanza, potrebbe cambiare notevolmente, garantendo finalmente opzioni di fascia media o medio/bassa più abbordabili e novità importanti per una AMD che deve in qualche modo contrastare il DLSS di NVIDIA. Ma ci aspettiamo comunque problemi di disponibilità nel campo delle soluzioni desktop, nonostante AMD abbia confermato di essere pronta ad aumentare la produzione. Questo anche a causa dell'arrivo di nuovi laptop dovuta al lancio dei nuovi processori per portatili Intel, delle GeForce RTX 3050 e 3050 Ti Max-Q e del futuro arrivo delle Radeon mobile. Ma l'industria sta provando a fare qualcosa per migliorare la situazione. Da una parte ci sono gli investimenti miliardari di Samsung, TSMC e anche Intel, mentre dall'altra c'è la nuova Semiconductors in America Coalition, una coalizione di giganti formata per contrastare la carenza di componenti informatiche. L'obiettivo è ottenere 50 miliardi di dollari di investimenti per tutti i produttori di chip operativi sul suolo statunitense, incentivando anche iniziative di ricerca volte a risolvere una situazione a dir poco problematica. Tra l'altro si parla di una sorta di "cessate il fuoco" tra le aziende parte della coalizione che include Amazon Web Services, AMD, Apple, AT&T, Google, Intel, Qualcomm, Micron e Microsoft, tutte a quanto pare decise di anteporre la salute dell'industria tecnologia americana ai propri guadagni. Ma con l'arrivo di Joe Biden le tensioni con l'oriente si sono chetate e comunque potrebbe non essere facile ottenere incentivi nei panni di compagnie molto ricche che grazie alla pandemia hanno aumentato, spesso in modo netto, le entrate.

Configurazione Budget La configurazione budget è quella orientata al risparmio ma non è detto che non ci sia spazio per l'upgrade laddove si presentino prospettive interessanti. Le proposte di questa fascia includono soluzioni pensate per i giochi a basso profilo tecnico e build orientate al 1080p. Con il Core i5-10400F in rialzo, il Core i3-11100 irreperibile, i Ryzen 5000 di fascia bassa ancora assenti e il Core i5-11400F sopra ai 200 euro, torniamo al Core i3-10100F, limitato per numero di core e velocità ma se non altro reperibile intorno ai 100 euro e comunque capace di prestazioni in gioco valide. Nonostante un nuovo rialzo, la GeForce GT 1030 resta l'unica scheda video abbordabile per la fascia bassa, a meno di non puntare sul Ryzen 5 3400G, dotato di una GPU Vega 11 integrata che compensa qualche limite in gaming con una potenza grafica leggermente superiore. Lo scegliamo, quindi, sperando nel frattempo che la situazione migliori. BUDGET Componente Prezzo PROCESSORE AMD Ryzen 5 3400G 3.7-4.2GHz 250,00 € SCHEDA MADRE Gigabyte B450M DS3H 75,00 € SCHEDA VIDEO integrata 00,00 € RAM G.Skill Aegis 2x8GB 3000MHz CL16 85,00 € ALIMENTATORE EVGA 450 BR 80+ Bronze 45,00 € HARD DISK Kingston A400 480GB SATA III 50,00 € CASE DeepCool MATREXX 55 Mid Tower 50,00 € TOTALE 555,00 €