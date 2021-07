Pokémon Unite: l'aggiornamento 1.1.1.3 aggiunge Gardevoir e indebolisce Charizard

È tempo di patch per Pokémon Unite. A distanza di una settimana dall'uscita ufficiale, TiMi sta già provvedendo ad espandere e sistemare il suo MOBA. L'aggiornamento 1.1.1.3, per esempio, aggiunge Gardevoir, indebolisce Charizard e bilancia tutto il gioco.

La recensione di Pokémon Unite parlava di un gioco in divenire, ma TiMi Studio e Tencent sembrano voler fare le cose con fervore. A distanza di una settimana dall'uscita del MOBA con i pokémon hanno già pubblicato una patch, la 1.1.1.3 per sistemare quello che le migliaia di giocatori in game hanno evidenziato come problemi del gioco.

Questo oltre ad aver pubblicato Gardevoir, il primo pokémon aggiuntivo che va ad espandere il roster di personaggi selezionabili. Ora sono 21. Oltre a Gardevoir sono stati sistemato alcuni bug, tra i quali uno scorretto funzionamento della Fascia Muscolare quando equipaggiata da Charizard, che rendeva il lucertolone un po' troppo forte.

Ricordiamo che Pokémon Unite è già disponibile per Nintendo Switch per il download gratuito, mentre arriverà su iOS e Android a settembre, con cross-play e cross-save tra tutte le piattaforme.