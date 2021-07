PS5 è la console più venduta a giugno in UK, Xbox Series X|S seconda

PS5 è risultata anche a giugno 2021 la console più venduta nel Regno Unito secondo i dati diffusi da GamesIndustry.biz secondo le rilevazioni di GfK, seguita da Xbox Series X|S in seconda posizione e quindi da Nintendo Switch in terza.

Gli stock sono stati leggermente più bassi rispetto al mese precedente, ma questo ha comunque consentito a PS5 di piazzare un buon numero di unità e confermarsi la console più venduta a giugno in UK: il totale, sono state vendute 183.000 console nel corso del mese su tale mercato, per quanto riguarda tutti i dispositivi.

Tuttavia, le vendite di Xbox Series X|S e Nintendo Switch sono comunque risalite, dimostrando un andamento piuttosto positivo per tutti, visto che sia le macchine Microsoft che quella Nintendo hanno venduto più a giugno rispetto a maggio 2021.

Per quanto riguarda le vendite hardware relative ai primi sei mesi del 2021 nel Regno Unito, si parla di oltre 1,1 milioni di console vendute: PS5 si conferma al primo posto, seguita da Nintendo Switch e con Xbox Series X|S in terza posizione ma decisamente vicine alla macchina Nintendo.

Registrato anche un incremento sul mercato degli accessori, guidato in gran parte dal ritorno in stock del DualSense e dal lancio della periferica nei due nuovi colori Midnight Black e Cosmic Red, sebbene la versione bianca rimanga comunque quella più venduta.

Dalla medesima fonte abbiamo visto come Ratchet & Clank: Rift Apart sia stato protagonista del miglior debutto, ma FIFA 21 rimanga il gioco più venduto a giugno in UK.