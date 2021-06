Book of Boba Fett è "un Mandalorian 2.5" per un report, si parla anche di Obi-Wan Kenobi

Collider ha rilasciato un nuovo report dedicato alle serie TV a tema Star Wars di Disney+. Parliamo ovviamente di The Book of Boba Fett e The Mandalorian, ma anche della serie di Obi-Wan Kenobi. Secondo quanto indicato, pare che potremo considerare The Book of Boba Fett come una sorta di "The Mandalorian 2.5".

Il report afferma inoltre che le riprese di The Mandalorian 3 inizieranno a fine 2021 o inizio 2022, il che vorrebbe dire che la serie sarebbe pubblicata su Disney+ verso la fine del 2022. Non si tratta di un dettaglio sorprendente, in quanto Pedro Pascal - che interpreta il protagonista della serie di Star Wars - ha ottenuto il ruolo di Joel per la serie di The Last of Us che inizierà le riprese, sempre secondo i report di Collider, a luglio 2021. Va anche detto che The Mandalorian non utilizza sempre Pedro Pascal, in quanto il personaggio passa la maggior parte del tempo con il casco indosso. Parte delle riprese possono semplicemente essere doppiate da Pascal.

Obi-Wan Kenobi

Viene poi detto che The Book of Boba Fett vedrà nuovamente Temuera Morrison nei panni di Fett e Ming-Na Wen nei panni di Fennec Shand.

Obi-Wan Kenobi, invece, vedrà Ewan McGregor nei panni di Kenobi, Hayden Christensen nei panni di Darth Vader, e Joel Edgerton e Bonnie Piesse nei panni di Owen e Beru Lars. Al cast si aggiungeranno anche Indira Varma (Ellaria Sand ne Il Trono di Spade) e Kumail Nanjiani (Eternals, The Lovebirds), non è chiaro in quali ruoli. Ovviamente parliamo di informazioni non ufficiali, pur se provenienti da una fonte nota, vanno considerato come rumor.

Parlando sempre di The Mandalorian, sappiamo che "la Forza è potente" nella Stagione 3, lo svela Dave Filoni.