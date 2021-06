Starfield sarà all'E3 2021, con data di uscita: lo svela Jason Schreier

Tramite il podcast Triple Click, Jason Schreier - noto giornalista di Bloomberg e insider dell'industria - ha affermato che Starfield, l'atteso gioco di Bethesda, sarà mostrato durante la conferenza dell'E3 2021 di Microsoft Xbox. Inoltre, sarà indicata una data di uscita.

Secondo quanto riportato, pare che il gioco sarà disponibile verso la fine del 2022, quindi dovremo attendere ancora più di un anno prima di poter mettere le mani su Starfield. Ricordiamo anche che The Elder Scrolls 6 non sarà rilasciato prima di Starfield, quindi possiamo aspettarci "l'altro" gioco di Bethesda molto più avanti.

Starfield

Jason Schreier è una fonte molto credibile quando si parla di rumor videoludici, quindi quanto da lui detto è meritevole di attenzione. Come sempre, fino a quando non avremo i dettagli definitivi dovremo considerare le sue parole come un rumor e non come un'informazione ufficiale. Non ci rimane altro da fare se non attendere la conferenza dell'E3 2021 di Microsoft Xbox + Bethesda.

Nel frattempo, vi segnaliamo la nuova illustrazione per la conferenza Microsoft all'E3 2021. Infine, vi ricordiamo che potete leggere il nostro speciale dedicato all'evento della compagnia di Redmond: Xbox e Bethesda all'E3 2021: indiscrezioni e previsioni.