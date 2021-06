Xbox Series S "è capace di fare tutto quello che fa Xbox Series X" per Tomas Sala

La next-gen, oramai current-gen, è arrivata da alcuni mesi, ma in rete non si è ancora del tutto spento il dibattito su Xbox Series S, la console "minore" di Microsoft. Questo device rischia forse di limitare le possibilità di Xbox Series X, la console high-end della società di Redmond? Secondo Tomas Sala, creatore di The Falconeer, no, non c'è rischio.

Sala ha parlato ai microfoni di Gamingbolt e ha spiegato che a suo parere Xbox Series S è "un gran bel pacchetto" che sembra "in grado di fare tutto quello che fa Xbox Series X, semplicemente in formato ridotto". Sala afferma anche: "Xbox Series S può essere in grado di eseguire un gioco AAA di grandi dimensioni di metà generazione a 1080p o 1440p? Dire che è altamente probabile."

The Falconeer, il gioco di Tomas Sala

Sala elogia non solo la console, ma l'intera strategia di Microsoft. Spiega che "Microsoft ha investito il proprio denaro per poter tenere fede alle proprie promesse: la conseguenza finale è Xbox Series S. Sospetto che molti nuclei famigliari vedranno la console come una grande alternativa per la stanza dei bambini, con Xbox Series X sul televisore del salotto. Sommandoci Game Pass e tutto il supporto cross-gen, puoi facilmente capire quanto la strategia sia solida. Perlomeno, dalla nostra prospettiva all'inizio del ciclo vitale della console."

L'autore di The Falconeer, quindi, è favorevole a una macchina da gioco come Xbox Series S e alla strategia cross-gen di Microsoft. Con l'E3 2021 alle porte, inoltre, Xbox può dimostrare di avere molto da offrire. A questo proposito, potete leggere il nostro speciale: Xbox e Bethesda all'E3 2021: indiscrezioni e previsioni.