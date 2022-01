PlayStation Now, febbraio 2022: ecco i giochi PS4 e PS5 per gli abbonati

Ecco dunque i nuovi giochi per PS5 e PS4 di PlayStation Now a febbraio 2022:

PlayStation Now aggiorna il proprio catalogo a febbraio 2022 con nuovi giochi PS4 e PS5 per gli abbonati al servizio Sony, in questo caso quattro giochi che saranno disponibili a partire da domani, 1 febbraio 2022 e tra i quali è presente anche GTA: Vice City Definitive Edition.

Viene dunque confermata la voce di corridoio che voleva GTA Vice City in arrivo all'interno del catalogo, mentre gli altri tre titoli arrivano praticamente a sorpresa all'interno del servizio. Dopo un gennaio 2022 che ha portato Mortal Kombat 11 e Final Fantasy 12: The Zodiac Age, si passa a titoli più vicini all'ambito indie per questo mese.



Per quanto riguarda GTA: Vice City Definitive Edition, il titolo ha bisogno di ben poche presentazioni: si tratta del celebre secondo capitolo della saga (considerando quella partita con GTA 3) in 3D, in versione rimasterizzata e inclusa all'interno di Grand Theft Auto The Trilogy: Definitive Edition, un'operazione di rielaborazione da parte di Rockstar Games che, a dire il vero, ha generato anche diverse polemiche per la discutibile qualità, ma il gioco di per sé resta ovviamente valido.

Death Squared è un puzzle game cooperativo incentrato sul controllo di alcuni robot che devono spostarsi all'interno di vari livelli composti da caselle e irti di ostacoli vari, cercando di risolverli facendo collaborare tra loro i robot in questione. Potete conoscerlo meglio con la nostra recensione di Death Squared.

Little Big Workshop è una sorta di gestionale in cui ci troviamo a costruire e controllare una sorta di "fabbrica magica da tavolo", intenta a produrre varie tipologie di oggetti. È una sorta di trionfo del micro-management che ci mette a gestire i vari aspetti della produzione di oggetti più o meno lavorati.

Through the Darkest of Times è un'altra interessante simulazione con elementi gestionali nel quale ci troviamo a controllare un gruppo della Resistenza contro l'invasione nazista, cercando di diffondere la verità inizialmente celata dietro al Terzo Reich e le idee di opposizione al regime, agendo su diversi ambiti e attraverso differenti opzioni nel gioco.