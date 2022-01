The Rock reciterà nel film di Call of Duty secondo un nuovo report

Secondo un nuovo report, Dwayne Johnson - meglio noto come The Rock - sarà parte di un film basato su Call of Duty, la serie di sparatutto di Activision Blizzard. Vediamo i dettagli sulla questione.

Sappiamo già che The Rock farà parte di un nuovo film basato su un videogioco. L'attore ha rivelato la cosa ufficialmente e ha detto che è "uno dei più grandi e cazzuti". Non ha però rivelato di che IP si tratti. I fan hanno detto la propria e hanno subito immaginato l'uomo nei panni di Kratos di God of War, ma - secondo il report di Giant Freakin Robot - The Rock reciterà in un film di Call of Duty.

Una scena di Call of Duty: Modern Warfare

Non è dato sapere quale sia la trama del film di Call of Duty. Il primo gioco racconta della Seconda Guerra Mondiale, ma i successivi giochi hanno puntato anche ad ambientazioni più moderne e sono anche andati nel futuro. In poche parole, ci sono molteplici possibilità.

Inoltre, il report afferma che The Rock sarà parte di questo nuovo film di Call of Duty, ma il suo ruolo non è ancora stato confermato. L'attore, sulla base di quanto detto in un'intervista, è certo della propria posizione nel film, ma pare che in realtà ancora non vi sia un accordo definitivo. Johnson ha però già affermato che l'annuncio dovrebbe arrivare entro l'anno.

Per il momento, ricordiamo, questi sono solo rumor e nulla più. Dovremo attendere una conferma ufficiale da parte di The Rock, di Activision o dei produttori del film. Voi cosa ne pensate? Vedreste bene The Rock in un film dedicato a Call of Duty?