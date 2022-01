The Rock sta lavorando a un film basato su un videogioco: è "uno dei più grandi e cazzuti"

Dopo aver recitato in film basati sui videogiochi Doom e Rampage (e nei nuovi film Jumanji, che prendono ispirazione dai videogiochi), Dwayne "The Rock" Johnson si sta preparando per un altro film sui videogiochi.

Questo è quanto ha detto The Rock a Men's Journal. Purtroppo, l'attore ha affermato che non gli è permesso dire quale sia il gioco, ma i fan possono aspettarsi un annuncio nel 2022.

The Rock e Bill Gates alla presentazione di Xbox

"Non posso dirvi quale gioco in particolare stiamo realizzato, ma ci sarà un annuncio quest'anno", ha detto The Rock. "Porteremo sullo schermo uno dei giochi più grandi e cazzuti - uno a cui ho giocato per anni. Sono davvero entusiasta di proporlo ai fan di tutto il mondo. Naturalmente faremo in modo che sia rispettoso delle aspettative dei nostri amici giocatori, ma in realtà vogliamo solo realizzare un grande film".

Nella stessa intervista, The Rock ha detto che è sempre stato "un grande fan di Madden", ma non sembra che il film sia su Madden. Secondo voi di che videogioco si tratta?

Negli ultimi anni i film sui videogiochi sono aumentati sempre di più e, a breve, avremo modo di vedere il film basato su Uncharted, la fortunata serie di videogame di Naughty Dog, nel quale Nathan Drake è interpretato da Tom Holland.