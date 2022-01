Nintendo Switch: vendite superiori a PS1 a livello mondiale, per le stime di VGChart

Secondo le stime di VGChartz, Nintendo Switch ha venduto più unità di PS1 a livello mondiale. Il tutto è avvenuto alla fine della settimana 9-15 gennaio 2022 (domenica - sabato). Precisamente, Nintendo Switch avrebbe raggiunto i 102.81 milioni di unità vendute.

Secondo VGChartz, nella settimana 9-15 gennaio 2022, Nintendo Switch avrebbe venduto 341.662 unità e ha quindi raggiunto la cifra di 102.81 milioni di unità vendute. Questo le avrebbe permesso quindi di superare i 102.5 milioni di unità vendute da PS1, la prima console PlayStation. Il dato di Switch include ovviamente i modelli standard, Lite e OLED sommati.

Questo traguardo rende Nintendo Switch la quinta console più venduta di sempre. Al quarto posto troviamo PS4 con 116.58 milioni di unità. Considerando che Nintendo Switch non è affatto prossima alla fine del proprio ciclo vitale, crediamo che possa superare anche PlayStation 4.

Nintendo Switch OLED

Secondo VGChartz, Nintendo Switch avrebbe venduto 34.67 milioni negli USA, 27.22 milioni in Europa e 23.43 milioni in Giappone. In Europa, le vendite maggiori sembrano localizzate in Francia, con 6.11 milioni, seguiti dai 5.93 milioni della Germania e i 5.21 milioni del Regno Unito.

Ovviamente, tutti questi numeri sono stime, non dati ufficiali. Anche ammesso che siano imprecisi, ci permettono di avere un'idea dell'ordine di grandezza del successo di Switch e ci permettono di dire che la console di Nintendo è come minimo prossima al superamento di PS1. Dovremo attendere dati ufficiali per confermare questo risultato.

Anche in Italia Switch ha successo, come ci indica la classifica di vendita dei giochi più recente.