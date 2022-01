Top 10 dei giochi più venduti in Italia a inizio 2022: PS4 e Switch si danno battaglia, Xbox guarda

Tramite IIDEA abbiamo modo di vedere i dati di vendita in Italia di inizio gennaio 2022 del mercato videoludico. La classifica Top 10 dei giochi più venduti ci mostra che Xbox continua a guardare PS4 e Switch darsi battaglia.

Prima di tutto, ecco la Top 10 completa dei giochi più venduti in Italia dal 3 al 9 gennaio 2022:

FIFA 22 - PS4 GTA 5 - PS4 FIFA 22- Switch Animal Crossing New Horizons - Switch (solo dato fisico) Just Dance 2022 - Switch F1 2021 - PS4 Minecraft Nintendo Switch Edition - Switch Mario Kart 8 Deluxe - Switch (solo dato fisico) NBA 2K22 - PS4 Mario Party Superstars - Switch (solo dato fisico)

Come potete vedere, Switch ottiene 6 posizioni su 10 nella Top 10 dei giochi più venduti in Italia, ma PS4 riesce a ottenere le prime due posizioni. Le due console si continuano a dare battaglia in ambito software. Come sempre, invece, Xbox non riesce a rientrare nella classifica dei giochi più venduti.

FIFA 22

A questi, sommiamo anche la classifica dei giochi PC più venduti: