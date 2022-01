Call of Duty Vanguard e Warzone: operatori della Stagione 2 scoperti con un leak dopo il rimando

Dopo l'annuncio del rimando dell'aggiornamento della Stagione 2 di Call Of Duty Warzone e Vanguard, sono trapelate in rete delle immagini che mostrano diversi operatori della nuova stagione.

Originariamente pubblicate dall'utente @ZestyLeaks, prima che i post venissero rimossi in risposta a un reclamo, le immagini mostrano tre nuovi personaggi giocabili, Anna, Gustavo e Thomas. In rete è circolata anche un'altra immagine, che secondo quanto segnalato avrebbe mostrato un work-in-progress di una piccola mappa che si dice sia in arrivo in Call of Duty Warzone: non sappiamo però come sarà implementata nel gioco, e se sarà presente nella Stagione 2.

Ricordiamo che la data di uscita della Stagione 2 di Call of Duty Warzone e Call of Duty Vanguard è stata rimandata di 12 giorni, al 14 febbraio 2022. Gli sviluppatori hanno affermato di aver bisogno di tempo per bilanciare e ottimizzare l'esperienza di gameplay in seguito ad alcuni problemi emersi nei test interni.

Call of Duty Warzone ha per certo bisogno della massima attenzione da parte degli sviluppatori. Ad esempio, recentemente i cheater stanno facendo volare le automobili, con risultati che variano dal divertente al fastidioso, visto che sono in grado di investire le persone anche all'interno degli edifici.