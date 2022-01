One Piece, il cosplay di Nico Robin da Theholysix richiama un fantastico travestimento

Da One Piece arriva un nuovo cosplay di Nico Robin, in questo reinterpretata da theholysix in una sua versione molto particolare, essendo ripresa nel caratteristico travestimento utilizzato dal personaggio nella versione dei "Beast Pirate".

Nico Robin era già uno dei personaggi più amati della serie One Piece, ma nelle serie più recenti ha attraverso un'evoluzione che l'ha messa ancora più al centro dell'attenzione, dimostrando delle notevole sfaccettature e una maggiore profondità del carattere, facendola diventare sempre più apprezzata.

La situazione messa in scena dalla cosplayer è uno dei momenti che hanno dimostrato dei lati meno evidenti di Robin, facendo leva su fascino ma anche ironia in questo particolare travestimento che ha messo in scena i "Beast Pirate", con una manovra resa necessaria per entrare nell'isola di Onigashima senza essere riconosciuti.

In un certo senso, lo stesso costume potrebbe rappresentare uno spoiler, nel caso in cui non si sia seguita la serie in maniera assidua fino agli ultimi sviluppo, ma è comunque un elemento un po' marginale dunque non dovrebbe causare problemi. Di fatto, il lavoro svolto da theholysix è veramente notevole, avendo ricostruito perfettamente il particolare abito del personaggio in tale contesto.