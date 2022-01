Dragon Ball: il cosplay di Bunny Bulma di cassidyeleanor è in stile burlesque

Dragon Ball non conosce confini e dopo tutti questi anni continua ad avere successo. L'opera di Toriyama è molto amata in ogni ambito, dai manga agli anime, passando per i videogiochi e arrivando ai cosplay. Ad esempio cassidyeleanor ha dedicato alcuni scatti a Bunny Bulma, in versione burlesque.

In questo cosplay, cassidyeleanor ha realizzato alcuni scatti da equilibrista su un anello, nel mentre mostra il proprio cosplay, molto classico, di Bunny Bulma. La protagonista di Dragon Ball, di stagione in stagione e di arco narrativo in arco narrativo, cambia molto, sia dal punto di vista caratteriale che da quello estetico. Questa versione, però, è una delle più amate dal pubblico, non possiamo negarlo.

Diteci, cosa ne pensate del cosplay di Bunny Bulma realizzato da cassidyeleanor? Pensate che sia di qualità, oppure ne avete visto versioni di livello superiore?