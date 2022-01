Spider-Man: il cosplay di Spider-Carnage di candylion.cos è in versione femminile

L'universo narrativo di Spider-Man è sempre in espansione, tra film, fumetti e videogiochi. Anche il mondo del cosplay non si limita a ricreare la versione mascherata di Peter Parker, ma propone anche varianti interessanti, come Spider-Carnage di candylion.cos, che ci mostra un cosplay in versione femminile.

candylion.cos ci propone un cosplay semplice, con costume di qualità non eccessiva, ma non dimentica un po' di trucco sul viso per ricordare che il simbionte ha il controllo di questa versione di Spider-Man. Ovviamente, la sua versione del cosplay è al femminile. Gli scatti fotografici sono realizzati da thegeekstrong, noto fotografo dedicato al mondo del cosplay.

Se siete fan di Spider-Man, allora dovreste vedere il cosplay di Gwen Stacy di missbricosplay. Anche il cosplay di Gwen-Venom di imspider_gwen non è affatto da ignorare. Chiudiamo i nostri suggerimenti con il cosplay di Venom-Black Cat realizzato da nix.

Diteci, cosa ne pensate del cosplay di Spider-Carnage realizzato da candylion.cos? È di qualità, oppure credete di aver visto versioni di livello superiore?