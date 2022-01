LEGO Star Wars: La Saga degli Skywalker, gameplay trailer e data di uscita

TT Games e Warner Bros. Interactive Entertainment hanno pubblicato un nuovo gameplay trailer e annunciato la data di uscita di LEGO Star Wars : La Saga degli Skywalker, che sarà disponibile su PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One e PC a partire dal 5 aprile 2022.

Il filmato ci offre uno sguardo approfondito al gameplay e alla libertà di cui godranno i giocatori, mostrando le meccaniche dei combattimenti, l'ampio cast di personaggi giocabili e le relative classi, la vasta galassia da esplorare e molto altro ancora. Il trailer svela anche che LEGO Star Wars: La Saga degli Skywalker conterrà la Modalità mugugno, un'opzione che i fan dei classici giochi LEGO Star Wars possono attivare per sostituire tutte le voci con dei mugugni indistinti.

LEGO Star Wars: La Saga degli Skywalker promette di essere il più grande gioco LEGO basato sull'universo Star Wars mai realizzato, dato che contiene tutti e nove i film della saga Skywalker, compreso l'epilogo serie, Star Wars: L'Ascesa di Skywalker. Il tutto con la classica vena umoristica dei giochi TT Game, che rendono questa esperienza idonea per i giocatori di tutte le età e un ottimo entry point alla galassia di Star Wars.

"I giocatori possono avventurarsi nello spazio usando la mappa della galassia sull'oloproiettore per tracciare il loro percorso nella saga, sbloccando progressivamente i pianeti da esplorare. Nei loro viaggi spaziali, prenderanno parte a eroici combattimenti contro le navi nemiche al comando di veicoli leggendari come il Millennium Falcon, i caccia TIE imperiali, gli Ala-X ribelli e molti altri. Una volta giunti a destinazione, possono scegliere se avanzare nella storia principale o se esplorare e scoprire avvincenti missioni ed enigmi secondari nella galassia."

"I giocatori che esplorano sono ricompensati dai mattoncini Kyber, che sbloccano nuove funzionalità e abilità migliorate in tante classi di personaggi, tra cui Jedi, Eroe, Lato Oscuro, Cattivo, Mercante di rottami, Canaglia, Cacciatore di taglie, Droide astromeccanico e Droide protocollare. Interpreta degli eroi leggendari come Leia, Yoda, Boba Fett™, Darth Maul, Poe e più di trecento altri personaggi sbloccabili provenienti da tutti e nove i film in modalità Gioco Libero per creare nuove, divertentissime avventure. Dalle idilliache colline verdi di Naboo alle dune desertiche di Jakku, avrai l'intera galassia di LEGO Star Wars a tua disposizione per esplorare e giocare", recita il comunicato ufficiale.

Come accennato in apertura LEGO Star Wars : La Saga degli Skywalker sarà disponibile su PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One e PC a partire dal 5 aprile 2022. Sono già aperti i pre-order e i giocatori che lo prenotano digitalmente riceveranno l'accesso anticipato al Character Pack "Trooper" il giorno del lancio. Il pacchetto sarà disponibile per un mese dal momento del lancio per chi acquista la Character Collection (il Season Pass con tutti e sette i Character Pack) o singolarmente. Gli acquirenti del gioco in versione digitale possono anche sbloccare il classico personaggio giocabile di Obi-Wan Kenobi, non acquistabile singolarmente.

La versione fisica dell'Edizione Deluxe includerà anche un'esclusiva minifigure di LEGO Star Wars: Luke Skywalker con latte blu.