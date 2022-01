LEGO Star Wars: La Saga degli Skywalker, il gioco LEGO più ambizioso di sempre

Non lasciatevi ingannare da quel quadrato rosso che svetta nel logo. La Saga degli Skywalker è indubbiamente il gioco LEGO Star Wars più ambizioso e all'avanguardia mai realizzato dal 1999, punto di arrivo di una formula che in oltre vent'anni è stata arricchita, migliorata, certe volte messa in discussione. Eppure, l'impressione è che non sia solo questo. Per quantità di contenuti e per varietà nelle meccaniche, il nuovo progetto di TT Games potrebbe essere davvero uno dei videogiochi più completi, divertenti e ricchi tra quelli ambientati nella galassia di Star Wars. Questo nuovo LEGO Star Wars si è fatto però desiderare, in arrivo il 5 aprile 2022 dopo un lungo posticipo dovuto ovviamente a una riorganizzazione del team di sviluppo in periodo di pandemia, ma anche a una volontà di rendere questo gioco una celebrazione tanto per Star Wars quanto per la storia del team assieme alla saga.

"Lavorare in periodo di pandemia ha comportato una serie di problemi a noi come a tutti", ci ha raccontato Ben Klages, responsabile del reparto programmazione. "Fortunatamente per il team, l'organizzazione del lavoro da remoto è andata spedita senza intoppi e devo dire di essere fiero dell'impegno di tutti. Allo stesso tempo, ci siamo messi testa bassa a lavorare con l'obiettivo di creare un gioco di qualità che attraversasse i film da Episodio I a Episodio IX, e avevamo davvero bisogno di quel tempo in più per rendere giustizia a Star Wars, al brand LEGO, al nostro gioco, ma anche a noi stessi e ai nostri fan".

Non sorprende che questo progetto abbia richiesto uno sforzo a cui il team non era abituato, visto che per LEGO Star Wars: La Saga degli Skywalker, TT Games ha dovuto creare un nuovo motore grafico, nuove meccaniche di gameplay, e "costruire" letteralmente un gioco che ripercorre tutti gli eventi dei nove film e permette di esplorare con molta più libertà tutte le ambientazioni nei panni di oltre 300 personaggi, tra battaglie spaziali e scontri con la spada laser. Il tutto mantenendo categoricamente la leggerezza e il senso dell'umorismo dei giochi LEGO.