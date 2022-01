Horizon Forbidden West: video ci fa incontrare il cast del gioco PS4 e PS5

Guerrilla Games e PlayStation Studios hanno pubblicato un nuovo video dedicato a Horizon Forbidden West. Il nuovo filmato ci permette di incontrare il cast che dà vita ai personaggi del gioco PS4 e PS5, in arrivo il 18 febbraio 2022.

All'interno di Horizon Forbidden West potremo incontrare, tra i vari, i seguenti personaggi:

Aloy - interpretata da Ashly Burch, è la protagonista

Sylens - interpretato da Lance Reddick, è un alleato ma anche nemico di Aloy

Varl - interpretato da John MacMillan, è un vecchio alleato di Aloy

Erend - interpretato da John Hopkins, è un vecchio alleato di Aloy

Kotallo - interpretato da Noshir Dalal, è un nuovo alleato di Aloy

Tilda - interpretata da Carrie-Anne Moss, è un personaggio misterioso

Il video di Horizon Forbidden West, che dura ben 7 minuti, ci mostra un mix di scene di gioco e, soprattutto, di sezioni dietro le quinte. I vari attori ci presentano i propri personaggi, spiegandone la personalità e gli obiettivi.

Uno dei nomi più importanti e noti è ovviamente quello di Carrie-Anne Moss, nota soprattutto per la propria parte in Matrix nei panni di Trinity. Carrie-Anne Moss non viene però presentata in questo video, probabilmente anche perché il suo personaggio è ancora misterioso e il team di sviluppo non ha voluto anticipare troppi dettagli su di essa.

Sappiamo inoltre che all'interno del cast di Horizon Forbidden West avremo modo di incontrare Angela Bassett, nei panni di Regalla. L'attrice è nota anche grazie al proprio ruolo di madre di T'Challa in Black Panther. Regalla sarà una delle avversarie di Aloy: è definita come una guerriera letale e determinata. La donna vorrà porre fine al regno dei Carja.

Potete inoltre vedere il recente trailer della storia, nuove immagini e key art distribuite da Sony.