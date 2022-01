GeForce Now: disponibile Rainbow Six Extraction e altri tre giochi

Nvidia annuncia che da ora Rainbow Six Extraction, il nuovo sparatutto multiplayer PvE di Ubisoft, è disponibile per lo streaming con il servizio GeForce Now.

Insieme a allo sparatutto multiplayer di Ubisoft ci sono altri tre nuovi giochi in arrivo nella libreria di GeForce NOW questa settimana:

Tom Clancy's Rainbow Six Extraction (nuova release su Ubisoft Connect)

Blacksmith Legends (Steam)

Fly Corp (Steam)

Garfield Kart - Furious Racing (Steam)

Gli utenti GeForce Now da ora dunque potranno unirsi ai milioni di giocatori nell'universo di Rainbow Six, da soli con gli amici nello sparatutto strategico e cooperativo di Rainbow Six.

Rainbow Six Extraction, un'immagine tratta dal gioco

In Rainbow Six Extraction i giocatori vestono i panni degli operatori d'élite appartenenti all'universo di Rainbow Six ma con una formula totalmente differente da quella di Siege. Extraction infatti è votato alla coop e il PvE. Ispirato alla modalità Outbreak di Siege, gli operatori dovranno affrontare una nuova specie di parassita alieno mutato e a sventare una misteriosa minaccia extraterrestre.

Completando le missioni farete salire di livello i vostri operatori, migliorandone le statistiche e ottenendo la possibilità di accedere a nuove opzioni di equipaggiamento e a potenti talenti appositamente progettati per affrontare il parassita nelle sue varie forme. In attesa della recensione, potete farvi un'idea di Rainbow Six Extraction grazie al nostro provato.