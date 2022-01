McDonald's a Xbox: "stai cercando di comprare anche me?", la gag sui social

I social sono un luogo perfetto per scherzare e anche i brand più grandi al mondo hanno adottato tattiche di marketing "goliardiche". Un esempio è un recente tweet di McDonald's, che interagendo con l'account di Xbox domanda se Microsoft voglia comprare anche la catena di fast food, ora.

Il tutto è nato da un tweet di McDonald's che ha chiesto agli utenti di rispondere con una specifica emoticon per fingere di rubare una patatina fritta da un'immagine condivisa. Tra le migliaia, anche Xbox ha "rubato" una delle patatine. A seguire, McDonald's ha replicato con una versione del controller Xbox a tema McDonald's. Xbox ha quindi risposto a propria volta, nel modo che potete vedere qui sotto.

Xbox ha realizzato una versione McDonald's di Xbox Series X, con tanto di patatine fritte che spuntano dalla cima. McDonald's chiude quindi la gag con la frase "Stai cercando di comprare anche me?". Segno che la nomea di Xbox, anche fuori dal mondo videoludico, è quella di una compagnia pronta a comprare tutto e tutti.

Si tratta, ripetiamo, di una gag tra brand, forse anche preparata a tavolino. In ogni caso, è un modo simpatico per ragionare sugli ultimi avvenimenti. L'acquisizione di Activision Blizzard è nota a tutti, anche a chi non sa nulla del mondo videoludico.