New World: nessun nuovo contenuto a febbraio, Amazon Games si concenterà sui bug

New World non riceverà nessun nuovo contenuto significato durante il mese di febbraio, con gli sviluppatori di Amazon Games che piuttosto si concentreranno sul risolvere i bug e gli altri problemi tecnici che attualmente affliggono l'MMO.

L'annuncio è arrivato dall'ultimo video diario degli sviluppatori di New World pubblicato su YouTube, che potrete visualizzare nel player sottostante, dove gli sviluppatori discutono di vari argomenti, dai le spedizioni trasmutate in arrivo entro la fine del mese ai i problemi tecnici che hanno in programma di risolvere.

"Febbraio è un mese in cui faremo solo correzione di bug", afferma il senior producer Katy Kaszynski. "Non ci sono contenuti importanti in arrivo il prossimo mese. Abbiamo alcune cose su cui ci stiamo concentrando per assicurarci di ottenere una buona quantità di correzioni e fare davvero la differenza per i giocatori che hanno chiesto la risoluzione di vari problemi per molto tempo."

Fin dal lancio di New World, gli sviluppatori di Amazon Games sono dovuti più volte correre ai ripari a causa di vari bug, alcuni dei quali permettevano di creare exploit per la duplicazione di oggetti e oro. Sebbene i più gravi siano stati risolti, rimangono una serie di problemi, tra cui missioni buggate, ingredienti mancanti e casi di desincronizzazione dai server di gioco, e per il team a questo punto è diventato una priorità sistemarli prima di pubblicare ulteriori contenuti di gioco.

Amazon Games inoltre ha dichiarato che in futuro le fasi di testing sul PTR di New World saranno più lunghe di almeno due settimane e mezzo, in modo da dare più tempo ai giocatori di testare nuove funzionalità e segnalare problemi, il che a sua volta darà più tempo agli sviluppatori per reagire ai feedback.

Per quanto riguarda i piani a medio termine, Amazon Games non ha svelato molti dettagli, limitandosi ad accennare al Blurbuss, una nuova arma, e una versione di livello più basso delle spedizioni Trasmutate.