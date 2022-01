New World: in arrivo le Spedizioni Trasmutate, un nuovo contenuto endgame

Con un lungo post sul sito ufficiale, gli sviluppatori Amazon Games hanno svelato le novità in arrivo per New World e in particolare l'introduzione di una nuova funzionalità endgame, le Spedizione Trasmutate, che sono fondamentalmente delle spedizioni con dei modificatori variabili che cambiano ogni settimana e con in palio varie ricompense.

Questa e le altre novità in arrivo nel prossimo futuro per New World, saranno disponibili a breve sui server PTR dell'MMO, in modo che i giocatori possano provarle e fornire feedback prima della loro integrazione nei server pubblici.

Come spiegato dagli sviluppatori la novità principale sono i Trasmutatori di Spedizione che potenziano i nemici "normali" e quelli "nominati" nelle spedizioni, cambiando così il modo in cui si svolgono le battaglie e le strategie che i giocatori dovranno adottare per avere la meglio. In palio ci sono varie ricompense, tra cui nuovi equipaggiamenti e risorse, che forniscono ulteriori mezzi per aumentare il livello di potenza.

Amazon Games spiega che "questo sistema è progettato per alternare una combinazione unica di spedizioni e trasmutazioni ogni settimana, con 10 livelli di difficoltà per Trasmutazione di spedizione. I giocatori verranno sfidati a scalare verso il successo, con l'obiettivo di raggiungere alla fine la difficoltà massima". Inoltre gli sviluppatori promettono che le difficoltà più elevate saranno "estremamente difficili" e adatte ai giocatori più competitivi.

Tra le novità in arrivo nel PTR di New World, troviamo anche i Frammenti Oscuri che permette di portare il livello di un oggetto da 600 fino a 625. Allo stesso modo anche il level cap delle competenze è stato portato allo stesso livello. I Frammenti Oscuri si possono ottenere completando Spedizioni trasmutate, creando un oggetto da 600 Punti attrezzatura quando anche l'esperienza del giocatore con l'oggetto è a 600 punti e aprendo un Calco di gesso quando la vostra esperienza per l'oggetto è anche a 600.

Non mancano poi modifiche al bilanciamento, miglioramenti al sistema di combattimento e il tanto richiesto abbassamento dei prezzi per il viaggio rapido. Per tutte le altre novità in arrivo per New World vi rimandiamo al post sul sito ufficiale del gioco.