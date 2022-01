Crowsworn: anteprima di un metroidvania ispirato a Hollow Knight, Devil May Cry e Donkey Kong

A partire dalla scorsa generazione, sono stati anni d'oro per i metroidvania nel mondo indipendente. Grandi opere come Hollow Knight, Ender Lilies, Salt and Sanctuary, Blasphemous e Ori and the Blind Forest (solo per citare pochi nomi) sono state in grado di dare nuova vita a un genere senza tempo, tutte a proprio modo. Non stupisce quindi che sempre più team si sentano spinti a tentare questa strada: Mongoose Rodeo è uno di questi ed è ora al lavoro su Crowsworn.

Dopo aver raccolto 1,258 milioni di dollari canadesi, ovvero circa 874.500 euro, ed essersi così garantito tutto il supporto necessario, il team di sviluppo è pronto per sviluppatore Crowsworn su PC, Nintendo Switch, PS4 e PS5, con anche una versione fisica in arrivo grazie a Fangamer. Con una data di uscita fissata per la fine del 2023, lo studio con sede a London (Canada) dovrà dimostrare di aver meritato la fiducia data. Anche rimanendo oggettivi e volendo attendere le prime demo per dare un primo vero giudizio, però, dobbiamo ammettere che le premesse sono molto intriganti: scoprite con noi tutti i dettagli nella nostra anteprima di Crowsworn.