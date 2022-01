Steam, classifica dei giochi più desiderati: Elden Ring primo, God of War batte Starfield

Il 2022 sarà un'annata ricca di nuovi uscite particolarmente interessanti e la classifica dei giochi più desiderati su Steam ci offre delle indicazioni su quelle che sono le produzioni più attese dagli acquirenti dello store di Valve. Al primo posto troviamo Elden Ring, seguito da Dying Light 2: Stay Human. Nella top 10 troviamo anche la versione PC di God of War al quinto posto, mentre Starfield è nono.

La classifica si basa sul numero di utenti che hanno aggiunto un gioco alla propria wishlist e che quindi sono interessati eventualmente ad acquistarli all'uscita. Di seguito trovate la top 20 dei giochi più desiderati di Steam:

Elden Ring Dying Light 2: Stay Human Party Animals Hollow Kinght: Silksong God of War The Day Before Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl Starfield Frostpunk 2 Warhammer 40.000: Darktide Monster Hunter Rise Lost Ark Dwarf Fortress Karlson Manor Lord Company of Heroes 3 Atomic Heart Victoria 3 Forspoken

Come possiamo notare dalla classifca, al primo posto troviamo Elden Ring, il che non dovrebbe sorprendere più di tanto visto che parliamo di uno dei giochi più attesi del 2022. L'opera di FromSoftware proprio in queste ore ha superato Dying Light 2: Stay Human, che si deve "accontentare" della seconda posizione. A sorpresa sul gradino più basso del podio troviamo Party Animals, un titolo multiplayer in cui i giocatori possono sfidarsi in oltre 100 mini-giochi differenti con gli amici vestendo i panni di vari animali, il tutto caratterizzato da una fisica volutamente strampalata.

Elden Ring, un'immagine tratta dalla nuova opera di FromSoftware

Al quarto posto troviamo Hollow Knight: Silksong, l'atteso sequel del Metroidvania di Team Cherry. Anche il porting di God of War è particolarmente atteso dai giocatori PC: è quinto in classifica, superando così anche giochi nuovi di zecca come S.T.A.L.K.E.R. 2 e Starfield, rispettivamente all'ottavo e nono posto. C'è da tenere in considerazione tuttavia che molti utenti usufruiranno del Game Pass per giocare a entrambi i giochi.

Interessante poi notare Forspoken al ventesimo posto, segno che in molti non hanno digerito la nuova politica prezzi di Square Enix.