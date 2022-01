Genshin Impact: il cosplay de La Signora di Oichi gela anche l’inferno

Genshin Impact continua a riscuotere grande successo in tutto il mondo grazie al continuo supporto di miHoYo che aggiunge costantemente nuovi contenuti e personaggi. Oggi vi proponiamo il cosplay de La Signora di Oichi.

La Signora è una degli ufficiali dei Fatui, una delle fazioni "antagoniste" di Genshin Impact ed ispirata all'omonima maschera della Commedia dell'Arte italiana. La versione originale viene descritta come una donna intelligente, bellissima e calcolatrice. In tal senso la controparte di Genshin Impact è decisamente fedele e tra agguati, raggiri e strategie elaborate si ritaglia un ruolo di primo piano negli archi narrativi principali dell'action RPG di miHoYo. Apparentemente La Signora utilizza incantesimi basati sul ghiaccio, ma in realtà il suo vero potere risiede nel potere del fuoco e per questo è conosciuta anche come "The Crimson Witch of Embers".

Il cosplay di Oichi è davvero notevole e fedele sotto molti alla controparte originale sotto molti punti di vista. La cosplayer ha sicuramente lavorato sodo per realizzare un costume impeccabile e ricco di dettagli, come ad esempio la maschera, praticamente identica a quella della controparte originale. Impossibile non apprezzare poi la presenza dell'arma iconica de La Signora e i due "Gnosis" del vento e della terra che stringe tra le mani, un dettaglio che chi ha giocato a Genshin Impact noterà sicuramente.

Che ne pensate del cosplay de La Signora da Genshin Impact firmato Oichi?