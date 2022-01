Genshin Impact: il cosplay di Shenhe di Roxanne Kho è da vera esorcista

Mancano pochi giorni all'arrivo dell'atteso Update 2.4 di Genshin Impact che, tra le tante novità introdurrà un nuovo personaggio 5 stelle di Liyue, che già sta riscuotendo successo tra fan e cosplayer. Tra questi c'è anche Roxanne Kho che ci propone un cosplay di Shenhe da vera esorcista.

Shenhe è il nuovo personaggio giocabile rarità 5 stelle in arrivo nella versione 2.4 di Genshin Impact. Combatte sfruttando le polearm e poteri di elemento Cryo, che combina alle sue capacità da cacciatrice di spiriti. Shenhe infatti è l'ultima discendente di un rinomato clan di esorcisti, nonché una combattente fenomenale. Dopo essere stata allontanata dalla sua famiglia, in quanto ritenuta "maledetta", Shenhe ha vissuto da eremita sulle montagne per poi diventare l'allieva prediletta dell'Adeptus Cloud Retainer, una sorta di semi-dio che protegge la nazione di Liyue.

Shenhe non è ancora disponibile in Genshin Impact, ma ciò non ha impedito a Roxanne Kho di realizzare un cosplay davvero di ottima fattura, caratterizzato da una grande cura per i dettagli per il costume e l'arma, la Primordial Jade Winged-Spear. Nello scatto qui sotto vediamo la cosplayer assumere la posa da "esorcista" di Shenhe, vista nel materiale promozionale rilasciato finora da miHoYo.

Che ne pensate del cosplay di Shenhe da Genshin Impact firmato da Roxanne Kho?