Greg Lobanov al lavoro su un nuovo gioco con il team di Chicory: A Colorful Tale

Con un post su Twitter, Greg Lobanov, autore di titoli indipendenti di successo come Chicory: A Colorful Tale e Wanderson, ha annunciato di essere al lavoro su un nuovo progetto, di cui ha condiviso un piccolissimo assaggio con a una GIF.

"Ho aspettato a lungo prima di farlo sapere a tutti: sto lavorando a qualcosa di nuovo con il team di Chicory: A Colorful Tale", ha detto Lobanov. "Non vedo l'ora di poter dire di più al riguardo! Spero di poter condividere dettagli nel 2022."

Il messaggio è accompagnato da un brevissima GIF di una creatura bizzarra ma al tempo stesso adorabile, che con tutta probabilità è legata al nuovo progetto misterioso di Lobanov.

Dato che Lobanov ha "aspettato a lungo" prima di annunciare di essere al lavoro su un nuovo progetto, possiamo intuire che il gioco è in produzione già da diversi mesi, magari addirittura da prima del lancio di Chicory: A Colorful Tale, arrivato su PC, PS5 e PS4 a giugno dello scorso anno.

Se non sapete di cosa stiamo parlando, si tratta di un'avventura top-down in un mondo in cui il giocatore può disegnare su qualsiasi cosa, come in una sorta di libro da colorare. Sarà necessario sfruttare questa peculiarità per risolvere enigmi, con l'obiettivo di portare nuovamente i colori nel mondo, scomparsi assieme alla superstar Cicoria.

Per saperne di più vi consigliamo di leggere la recensione di Chicory: A Colorful Tale del nostro Nicola Armondi che tesse le lodi dell'opera di Lobanov descrivendola come "un'avventura magnifica, dolce, raffinata, che colpisce dove fa più male dandoti però speranza per il futuro. Sia a livello narrativo che a livello artistico è semplice e proprio per questo perfetta. Il gameplay è vario e impegnativo quanto basta per rimanere interessati per tutta l'avventura e la struttura da metroidvania rende piacevole riesplorare gli ambienti. L'unico limite potrebbe essere utilizzare i controller: il mouse ha un livello di immediatezza che risulta fondamentale in Chicory; se potete, date priorità alla versione PC."