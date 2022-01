Virtua Fighter 5: porting per PC tecnicamente possibile, ma il problema è il crossplay

Il producer della serie Virtua Fighter, Seiji Aoki, ha affermato che un possibile porting per PC di Virtua Fighter 5: Ultimate Showdown non è un'ipotesi da scartare, ma che tuttavia ci sono alcuni elementi da valutare, come ad esempio l'aggiunta del crossplay tra piattaforme.

In un'intervista con Dengeki Online, Aoki spiega che la versione per arcade di Virtua Fighter 5 "è basata su PC, quindi tecnicamente è possibile". Tuttavia, ci sono alcuni potenziali problemi che il team di sviluppo dovrebbe valutare, tra questi il più importante è proprio quello legato al crossplay.

"Se pubblichiamo una versione Steam e i giocatori sono sparpagliati su più piattaforme, allora dobbiamo necessariamente pensare al crossplay", spiega Aoki. "Per ottenere il crossplay, dobbiamo creare un sistema di combattimento che non soffra di ritardi di tra le piattaforme e creare un ambiente che renda facile giocare su qualsiasi piattaforma."

Sarah Bryant, una delle lottatrici di Virtua Fighter 5

Non si tratta di un problema insormontabile, tuttavia Aoki lascia intuire che implementare il crossplay potrebbe richiedere un investimento di tempo e risorse tale che un porting per PC di Virtua Fighter 5 potrebbe rivelarsi infruttuoso da un punto di vista economico, dato che in fondo parliamo di una remastared di un gioco di 15 anni fa.

Nella stessa intervista, Aoki ha svelato che le vendite di Virtua Fighter 5: Ultimate Showdown hanno superato ogni più rosea aspettativa di Sega, che ora sta valutando il futuro della serie.