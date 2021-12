Virtua Fighter 5: vendite sopra le aspettative, Sega sta valutando il futuro della serie

In un'intervista con Dengeki Online, Seiki Aoki, il produttore della serie Virtua Fighter, ha svelato che le vendite di Virtua Fighter 5 Ultimate Showdown hanno superato le aspettative di Sega, che ora sta valutando il futuro della serie e dunque alla possibile realizzazione di un nuovo capitolo.

Durante l'intervista Aoki ha svelato che l'obiettivo di Virtua Fighter 5: Ultimate Showdown, lanciato sul mercato in occasione del sessantesimo anniversario di Sega, non era tanto quello di generare profitti, ma piuttosto di far conoscere il brand a un numero maggiore di persone, un'impresa non da poco secondo Aoki dato che la serie è ormai ferma da più di dieci anni.

Per attuare questa strategia, Sega ha deciso di lanciare il gioco a un prezzo budget e di includerlo nell'abbonamento PlayStation Plus di Sony fin dal day-one. Aoki e Sega dunque non si aspettavano che questa riedizione generasse dei profitti, ma invece le vendite hanno superato ogni più rosea aspettativa.

Sarah Bryant, una delle lottatrici della serie Virtua Fighter

Ovviamente questa operazione per dare nuova linfa al brand è stata pensata anche per tastare il terreno per un eventuale nuovo capitolo, cosa che a questo punto è alquanto probabile. Tuttavia Aoki ha affermato che potrebbero essere necessari degli anni per un possibile Virtua Fighter 6 e che il team di sviluppo deve valutare bene diversi fattori e come creare un prodotto che risulti interessante sia per il pubblico giapponese che per quello occidentale.

Di recente è arrivato un nuovo DLC di Virtua Fighter 5 Ultimate Showdown con le skin di Kiryu e Ichiban della serie Yakuza.