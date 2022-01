Cyberpunk 2077: dettagli su DLC, patch e l'anime di Netflix da un presunto leak

Un presunto leak, di quelli da prendere con le pinze dato che la fonte non è delle più attendibili, potrebbe aver svelato le novità in arrivo in futuro per Cyberpunk 2077, con dettagli su un'espansione, una patch enorme e Cyberpunk 2077: Edgerunners, l'anime realizzato da Netflix.

La soffiata arriva da un utente di 4chan, quindi non proprio la più affidabile delle fonti, che afferma di essere entrato in possesso di informazioni relative ai progetti di CD Projekt. Stando a quanto afferma il gola profonda la patch 1.5 di Cyberpunk 2077 sarà una sorta di "soft re-launch" per il gioco, che tra l'altro verrà rinominato "Cyberpunk 2077: Samurai Edition". Lo studio polacco svelerà i dettagli della patch in una livestream prevista per febbraio, dove tra l'altro verrà annunciato anche un DLC gratuito, la prima espansione e novità sull'anime spin-off Cyberpunk 2077: Edgerunners.

Sempre secondo il leaker, tra le novità della patch ci saranno nuovi barbieri, un garage, IA migliorata, un sistema di transmog, un ribilanciamento totale del sistema di loot e una nuova interfaccia utente. Il nuovo DLC gratuito, invece, includerà quattro nuove armi, il New Game Plus e la possibilità di personalizzare l'appartamento del protagonista.

La prima espansione a quanto pare sarà ambientata a Pacifica, con il presunto leaker di 4chan che afferma che sarà enorme, con numerose quest che si svolgeranno in un'area chiamata "combat zone", contesa da due nuove fazioni: i Bozos, dei criminali vestiti come dei clown e con un malato senso dell'umorismo, e i Slaughterhouse, descritti come dei "fascisti violenti".

V e Johnny Silverhand in un'immagine promozionale di Cyberpunk 2077

Non è finita qui. Sempre secondo il leaker, Cyberpunk 2077 riceverà un mini-gioco simile al Gwent, in cui i giocatori dovranno collezionare e combattere con dei mostriciattoli nel cyberspace, con battaglie simili a quelle di un JRPG, con tanto di multiplayer online. Inoltre, nella live prevista per febbraio verranno svelati nuovi dettagli su Cyberpunk 2077: Edgerunners, l'anime spin-off prodotto da Netflix e Studio Trigger, la cui data di uscita è prevista proprio durante il corso del 2022.

Infine, secondo il gola profonda nei piani di CD Projekt c'è anche una seconda espansione, ma che verrà pubblicata solo se la prima avrà successo.

Consigliamo nuovamente di prendere tutte le informazioni qui sopra con le pinze. Vale per tutti i leak, sia chiaro, ma in particolar modo per quelli provenienti da 4chan, che spesso non si rivela una fonte affidabilissima. Ci sono anche delle eccezioni, come quando venne anticipato Sonic Frontiers nel 2019, quindi valeva la pena comunque riportare questa indiscrezione.

In ogni caso tra i piani di CD Projekt per i primi mesi del 2022 di sicuro c'è la nuova patch 1.5 e il tanto atteso upgrade grafico per le versioni PS5 e Xbox Series X|S di Cyberpunk 2077.