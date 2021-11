Cyberpunk 2077: versioni next-gen e patch 1.5 in arrivo nel primo trimestre del 2022

In un'intervista con Rzeczpospolita, Adam Kiciński, il presidente di CD Projekt RED, ha affermato che le versioni next-gen di Cyberpunk 2077 e la patch 1.5 saranno disponibili nel primo trimestre del 2022.

Nell'intervista Kiciński spiega che quest'anno non verranno pubblicati ulteriori update per Cyberpunk 2077, cosa che era stata già confermata dalla roadmap pubblicata alla fine del mese scorso. In compenso, il boss di CD Projekt annuncia che gli upgrade gratuiti per PS5 e Xbox Series X|S, così come il major update 1.5 arriveranno nel corso del primo quarto del 2022.

Cyberpunk 2077, un'immagine promozionale

"Quest'anno non pubblicheremo ulteriori update per il gioco", ha detto Kiciński. "Stiamo lavorando intensamente sulle versioni per l'ultima generazione di console, che saranno disponibili nel primo trimestre del 2022 assieme a un update maggiore, la patch 1.5. La decisione di posticipare le versioni next-gen è stata difficile, ma siamo convinti sia stata la scelta giusta, in particolar modo perché è stata suggerita dal team di sviluppo."

Sempre nella stessa intervista Kiciński afferma che nel lungo periodo Cyberpunk 2077 verrà ricordato come un "ottimo gioco". Nel frattempo, grazie ai saldi di Steam, Cyberpunk 2077 è tornato in vetta alla classifica dei giochi più venduti dello store di Valve, con tanto di numerose recensioni positive dai nuovi acquirenti.