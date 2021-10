Cyberpunk 2077: nuova roadmap fa slittare update e DLC gratis al 2022

CD Projekt RED ha aggiornato la roadmap di Cyberpunk 2077 sul suo sito ufficiale, confermando così che tutti i prossimi update, miglioramenti e DLC gratuiti sono stati rinviati al 2022.

La roadmap è stata aggiornata il 28 ottobre, ovvero ieri, e conferma che nuove patch correttive, modifiche e miglioramenti vari, nonché contenuti aggiuntivi gratuiti sono stati previsti in un meglio precisato del 2022, laddove la precedente roadmap (pubblicata il 18 agosto) invece menzionava l'arrivo dei contenuti sopracitati entro la fine dell'anno. Per completezza di seguito trovate la nuova e vecchia roadmap. Questo significa che fondamentalmente da qui alla fine dell'anno non ci sarà nessuna novità sostanziale per Cyberpunk 2077.

Cyberpunk 2077, la vecchia roadmap

Cyberpunk 2077, la nuova roadmap

Inoltre la nuova roadmap di Cyberpunk 2077 riporta, come sappiamo già, che l'upgrade gratuito per le versioni PS5 e Xbox Series X|S, previsto sempre entro la fine del 2021, è stato rinviato al primo trimestre del 2022, così come la patch next-gen di The Witcher 3.

L'ultima patch di Cyberpunk 2077 è stata la 1.31, pubblicata a metà settembre per PC, PS4, Xbox One e Google Stadia che risolveva una serie di problematiche più o meno note.