Cyberpunk 2077, patch 1.31 disponibile su PC, PS4, Xbox e Stadia: ecco le novità

Cyberpunk 2077 ha appena ricevuto la patch 1.31, disponibile per il download su PC, PS4, Xbox One e Google Stadia. Come per ogni aggiornamento, c'è una lista delle novità e dei fix apportati.

A neanche un mese di distanza dall'uscita della patch 1.3, Cyberpunk 2077 riceve dunque un ulteriore update che va a sistemare una serie di problematiche più o meno rilevanti, ma non a migliorare ulteriormente le performance.

Nel frattempo si attendono notizie sugli attesi upgrade next-gen di Cyberpunk 2077 e The Witcher 3, che potrebbero non arrivare nel 2021 stando alle ultime voci, speriamo non fondate.

Cyberpunk 2077, le novità della patch 1.31

Gioco