Subnautica: team di sviluppo acquisito dalla casa di PUBG, nuovo gioco in arrivo

Unknown Worlds Entertainment, il team autore della serie Subnautica, è stato acquisito da Krafton, azienda proprietaria fra le altre cose di PUBG. Contestualmente all'annuncio, lo studio ha rivelato di essere al lavoro su di un nuovo gioco.

Sembra insomma sia giornata di acquisti, dopo la notizia della nuova acquisizione di Xbox, Two Hat. In questo caso i talentuosi componenti di Unknown Worlds Entertainment entreranno a far parte di una scuderia che annovera già team come Bluehole Studio, Dreamotion, PUBG Studios, RisingWings e Striking Distance Studios.

A quanto pare l'azienda continuerà a operare in maniera indipendente anche dopo l'annessione, mantenendo intatte la propria struttura e la propria leadership.

Come detto, sta inoltre lavorando a un nuovo gioco che viene definito come un possibile punto di riferimento per il genere (non è dato sapere quale) e che farà il proprio debutto in accesso anticipato nel 2022.

"Gli sviluppatori di Unknown Worlds sono incredibilmente abili e appassionati, dotati di una creatività straordinaria e capaci di creare mondi videoludici di successo", ha dichiarato CH Kim, CEO di Krafton.

"Non ci risparmieremo nel supportarli: non solo il loro arrivo contribuirà a migliorare le nostre capacità di sviluppo, ma condividiamo l'obiettivo di creare esperienze uniche per un'utenza internazionale."

"Ci è sembrato subito evidente l'affinità fra Unknown World e Krafton per quanto concerne il modo di concepire igiochi e il loro sviluppo. Subnautica e PUBG sono entrambi partiti dal basso, diventando dei successi grazie a un costante scambio con gli utenti", ha detto invece Charlie Cleveland, CEO di Unknown Worlds Entertainment.

"Vogliamo portare nuovi giochi sul palcoscenico mondiale e grazie a Krafton abbiamo compiuto un grosso passo in tale direzione. Non vediamo l'ora di vedere cosa ci riserverà il futuro insieme."