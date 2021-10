Xbox, nuova acquisizione: si tratta di Two Hat, lavorerà sulla moderazione

Xbox ha messo a segno una nuova acquisizione, sebbene in questo caso non si tratti di un team di sviluppo bensì di Two Hat, un'azienda che si occupa di moderazione.

Sappiamo che per Phil Spencer le acquisizioni di team da parte degli Xbox Game Studios non sono finite, ma non è ciò di cui si parla oggi. Come spesso accade, Two Hat ha lavorato al fianco di Microsoft per molto tempo e alla fine la casa di Redmond ha deciso di acquisire questa compagnia.

"Negli ultimi anni Microsoft e Two Hat hanno collaborato per implementare una tecnologia di moderazione proattiva nell'ambito delle esperienze di gioco e non, al fine di rilevare e rimuovere contenuti pericolosi prima che raggiungessero i membri delle nostre community", ha spiegato Dave McCarthy, capo della divisione Xbox product services.

"I sistemi sviluppati da Two Hat ci hanno aiutato a rendere le comunità globali di Xbox, Minecraft e MSN più sicure per gli utenti."

L'acquisizione effettuata da Microsoft, peraltro, non impedirà a Two Hat di continuare a occuparsi del proprio portfolio di clienti. "Si tratta di un investimento mirato ad assistere e servire anche gli utenti di Two Hat esistenti, quelli che arriveranno e le molteplici esperienze di prodotti e servizi disponibili qui in Microsoft", ha aggiunto McCarthy.

"Con questa acquisizione contribuiremo a rendere le comunità online più sicure e inclusive per chiunque voglia partecipare, contribuire in maniera positiva e crescere."