The Witcher, Stagione 2: trailer ufficiale della serie Netflix dal Lucca Comics & Games

In occasione del panel dedicato alla serie TV Netflix di The Witcher a Lucca Comics & Games è stato presentato in anteprima mondiale il trailer ufficiale dell'attesissima Stagione 2.

Al panel hanno partecipato anche la showrunner Lauren Schmidt Hissrich, i membri del cast Joey Batey (Jaskier) e Kim Bodnia (Vesemir), il production designer Andrew Laws e la costume designer Lucinda Wright e per l'occasione Netflix ha rilascia anche la locandina della seconda stagione di The Witcher che potrete ammirare di seguito.

La locandina ufficiale della Stagione 2 di The Witcher

"Convinto di aver perso Yennefer per sempre durante la battaglia di Sodden, Geralt di Rivia porta la principessa Cirilla nel posto più sicuro che conosce: Kaer Morhen, la fortezza della sua infanzia. Mentre re, elfi, umani e demoni del Continente lottano per la supremazia al di fuori delle mura, Geralt deve proteggere la giovane principessa da un pericolo ancora più grande: il misterioso potere che è in lei", la sinossi ufficiale della seconda stagione. Di seguito invece la nuova galleria di immagini pubblicata da Netflix:

La Stagione 2 di The Witcher sarà disponibile su Netflix a partire dal 17 dicembre 2021. La Stagione 3 è stata già confermata, assieme a un film animato e una serie per bambini.