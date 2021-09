The Witcher: Stagione 3 confermata, ci sarà anche un film animato e una serie per bambini

Durante l'evento Tudum Neflix ha confermato che il franchise di The Witcher si amplierà. Prima di tutto, è stata confermata la Stagione 3; inoltre, sappiamo che arriverà un nuovo film animato e anche una serie per bambini.

L'annuncio ufficiale è stato riportato su Twitter, come potete vedere qui sotto, dall'account di The Witcher. Il breve filmato presente all'interno del tweet dà una semplice conferma della Stagione 3 di The Witcher.

Inoltre, Netflix ha condiviso un dietro le quinte per la serie prequel "The Witcher: Blood Origin". Nel video lo showrunner Declan de Barra ci mostra le aree nelle quali è in produzione la serie. de Barra scherza durante il filmato, spiegando che tutta la serie sarà sott'acqua e che saranno impiegate vere "bestie geneticamente modificate" che sono nutrite con gli scrittori recalcitranti.

Vi segnaliamo inoltre i due trailer della Stagione 2 di The Witcher, condivisi durante l'evento Netflix.