Cowboy Bebop: trailer dei titoli di testa della serie Netflix

Netflix ha pubblicato un trailer che mostra i titoli di testa della serie live-action Cowboy Bepop, basata sul popolare anime. Il filmato, che potete vedere qui sopra, è stato condiviso durante l'evento Tudum, andando in onda oggi.

La sequenza di apertura della serie live action mima lo stile dell'anime. Di sottofondo possiamo sentire il tema musicale di Cowboy Bepop, creato da Yoko Kanno. Il filmato ci mostra il cast di personaggi, che si muovono all'interno di sequenze dallo stile da fumetto. Si tratta di un'ottima sequenza di apertura: speriamo che anche l'intera serie sia di qualità.

Cowboy Bepop arriverà su Netflix il 19 novembre 2021. Lo show segue le vicende di una serie di cacciatori di taglie intergalattici che viaggiano attraverso lo spazio. John Cho sarà Spike Spiegel, Mustafa Shakir sarà Jet Black, mentre Daniella Pineda sarà Faye Valentine. Infine, ci sarà anche Alex Hassell nei panni di Vicious. La serie animata originale è andata in onda in Giappone nel 1998, per un totale di 26 episodi.

