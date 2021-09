Record of Ragnarok, il cosplay di Aphrodite di cosplaynuts è pieno di classe

Aphrodite è sicuramente il personaggio della serie giapponese Record of Ragnarok che più sta ispirando le cosplayer di tutto il mondo, probabilmente per il suo innato carisma e per il fatto di essere la dea della bellezza, come dimostra il cosplay di cosplaynuts, che la rappresenta quasi in ogni dettaglio.

L'opera di cosplaynuts non trascura nulla, dal vestito bianco arricchito di fili di perle d'oro, ai biondi capelli pieni di fiori che cadono sul corpo della dea. Mancano i sostegni, ma quelli sono difficili da reperire per molte cosplayer, quindi possiamo giustificarla senza problemi.

Record of Ragnarok è una serie in cui divinità e umani si scontrano per decidere il destino della razza umana. Chi vincerà sette incontri su tredici avrà la meglio. La prima stagione Netflix si ferma all'inizio del quarto incontro.

