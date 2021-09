One Piece: il cosplay di Nico Robin di hana.bunny_bunny è incredibile

La cosplayer hana.bunny_bunny ha firmato un bellissimo cosplay di Nico Robin, personaggio della serie giapponese One Piece, che ha interpretato in modo incredibile, mettendo in luce tutto il suo carisma.

hana.bunny_bunny è praticamente la versione reale di Nico Robin, sia per la giacchetta azzurra, sia per gli occhiali da sole, sia per la pettinatura. Insomma, si tratta di un cosplay davvero riuscito che piacerà agli amanti del personaggio e, più in generale, a quelli di One Piece.

Molto azzeccata anche la posa frontale della foto, con hana.bunny_bunn che guarda decisa verso la fotocamera. Per il resto vi ricordiamo che recentemente è stato annunciato che One Piece sta arrivano alla sua fase finale. Dopo anni e anni potremo forse vedere la conclusione di questa lunghissima serie.

