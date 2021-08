L'Attacco dei Giganti, il cosplay di Hange Zoe da mk_ays è fedele all'originale

L'Attacco dei Giganti non smette di fornire ispirazioni per i cosplay, come dimostra in questo caso questa ottima interpretazione di Hange Zoe da parte di mk_ays, che risulta particolarmente fedele all'originale come dimostra anche il confronto diretto nell'immagine.

La Stagione Finale prosegue e si officina ormai alla conclusione, visto che la seconda parte ha una data di debutto, a questo punto, ma questo non toglie che rimarrà una delle serie di maggiore rilevanza di questi anni, entrata di prepotenza nella cultura popolare tra gli anime e manga.

In questo caso abbiamo a che fare con Hange Zoe, personaggio rimasto nel cuore di molti fan, viste le sue grandi capacità in combattimento e anche nell'elaborazione di armi e tattiche per portare avanti la guerra ai giganti. Dopo essere stata capitano della quarta squadra, viene nominata 14esimo comandante dei Survey Corps, a dimostrazione della sua abilità in combattimento ma anche delle doti di leader.

Oltre a un soldato, Hange Zoe è anche una ricercatrice instancabile, sempre intenta a portare avanti le conoscenze sui giganti e trovare nuovi modi per combatterli, oltre a cercare di scoprirne i segreti. L'aspetto sempre molto serio e dedicato alla missione nasconde comunque un carattere sfaccettato, in grado di provare sentimenti particolarmente umani anche nei confronti dei giganti stessi.

Il cosplay di mk_ays è molto somigliante al personaggio originale per quanto riguarda occhiali, acconciatura, vestito e anche in parte i lineamenti del viso, riuscendo perfettamente a riproporre il personaggio. Se dobbiamo trovare un difetto, è quello che emerge spesso con i cosplay di questa modella, ovvero paradossalmente il viso è fin troppo bello e dai lineamenti dolci rispetto all'originale, più spigoloso. In ogni caso, c'è ben poco da lamentarsi.