Giochi in uscita a inizio 2022: c'è troppo da giocare!

Una legge che continua ad essere seguita in maniera molto rigida è però quella dell'anno fiscale: non ci sono strategie o pandemie che tengano in questo caso, se un gioco è funzionale al bilancio annuale della compagnia, bisogna farlo uscire entro il termine dell'anno relativo ai movimenti finanziari, ovvero solitamente il 31 marzo . Per questa serie di motivi, nel primo trimestre del 2022 si sono concentrate una quantità davvero notevole di uscite, piuttosto al di fuori di qualsiasi logica standard sull'organizzazione dei lanci sul mercato. A farne le spese saranno i portafogli dei giocatori più incalliti, nonché la vita sociale di questi ultimi, che nei primi mesi dell'anno prossimo si ritroveranno a passare diverso tempo chiusi in casa e davanti allo schermo.

Da qualche anno la situazione è cambiata perché molti publisher hanno iniziato a preferire delle collocazioni più strategiche per i giochi, cercando di trovare spazi il più possibile incontaminati per le produzioni che necessitano di maggiore respiro. Poi è arrivata la pandemia da Covid-19 a sconvolgere ulteriormente i piani e rendere praticamente impossibile una qualsiasi pianificazione sensata delle uscite in base alle necessità di mercato.

Sono finiti i tempi in cui si avevano certezze sull'andamento del mercato videoludico nel corso dell'anno. Le grandi uscite non sono più concentrate solo nel periodo natalizio, come dimostra il periodo di fuoco rappresentato dal primo trimestre del 2022 , con febbraio a recitare la parte del leone con tantissimi giochi di grosso calibro . Un tempo si considerava l'inizio dell'anno come un momento di defaticamento, dopo il periodo delle festività che storicamente è sempre stato quello in cui uscivano tutti i blockbuster maggiori.

Gennaio 2022: inizio col botto

Elden Ring è il protagonista assoluto dell'inizio del 2022

Non si può parlare del solo febbraio senza inquadrare bene la situazione di tutto il primo trimestre del 2022, che appare eccezionale anche preso nella sua interezza. A gennaio 2022 è previsto uno dei giochi più bramati di questi anni, detto senza timore di esagerare: Elden Ring arriverà il 21 gennaio, ponendo fine a un'attesa che ha dominato almeno gli ultimi due anni per la community di videogiocatori. Il nuovo action RPG di From Software è ovviamente l'erede dei Souls ma si presenta anche con una carica innovativa notevole, trattandosi del primo gioco di questo tipo declinato in forma di open world da parte del team nipponico, oltretutto con il supporto di un tizio a caso come George R.R. Martin alla scrittura. Basterebbe questo a riempire una lineup mensile, ma non è invece questo il caso, visto che solo una settimana dopo è in arrivo un altro best seller assicurato.

A soli sette giorni di distanza, quando tutti saranno ancora immersi nel mondo di Elden Ring, Nintendo piazzerà il suo pezzo da 90 con Leggende Pokémon: Arceus, fissato per il 28 gennaio 2021 su Nintendo Switch.

Leggende Pokémon: Arceus sarà una bomba atomica sul mercato del 2022

Anche questo è uno di quei titoli che risolvono da soli un intero trimestre, considerando anche per quanto tempo gli appassionati potranno continuare a giocarci. Curiosamente, anche in questo caso si tratta di un'inedita digressione open world sulla struttura classica, cosa che lo rende un gioco davvero molto atteso da una vastissima community, perché rappresenta una prima innovazione importante in una serie da sempre molto conservativa.

Non è finita qui, perché sempre all'interno di gennaio 2021, ma ancora senza una data precisa, dovrebbe arrivare anche Tom Clancy's Rainbow Six Extraction. Nonostante non si sappia ancora con precisione il giorno, Ubisoft ha rinviato il gioco in questo mese: anche gli appassionati di shooter avranno il loro titolone da acquistare all'inizio dell'anno.