L'Attacco dei Giganti - La Stagione Finale: la seconda parte ha una data di debutto

La seconda parte di L'Attacco dei Giganti - La Stagione Finale ha finalmente un periodo di lancio, con i primi episodi che andranno in onda in Giappone a gennaio 2022.

La prima parte dell'ultima stagione si è conclusa in madrepatria il 28 marzo, lasciando in sospeso milioni di fan (perlomeno quelli che non hanno letto il manga, che si è concluso lo scorso 9 aprile) sul destino di Eren, Mikasa, Armin e tutti gli altri personaggi della serie. La seconda parte andrà in onda per l'appunto a gennaio del prossimo anno e coprirà gli ultimi atti della storia realizzata da Hajime Isayama, coprendo i volumi dal 30 al 34 del manga, come annunciato dallo studio di animazione MAPPA sul proprio account Twitter.

La seconda parte della stagione finale de L'Attacco dei Giganti sarà preceduta dalla messa in onda di uno speciale OAD che ripercorrerà le vicende dell'anime dal punto di vista di Levi, Mikasa, Armin e altri personaggi amati dai fan.

La Parte 2 dovrebbe andare in onda come le precedenti stagioni sulle piattaforme di streaming VVVVID e Prime Video in simulcast. Se dovete ancora recuperare gli episodi delle stagioni precedenti potrete guardarli con doppiaggio in italiano sulle piattaforme sopracitate e su Netflix.

